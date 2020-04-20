نشروا أخبارًا كاذبة.. هاري وميجان يقطعان علاقتهما بـ4 صحف بريطانية

قالت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها، بموجب السياسة الجديدة، إنه سيتم منع صحف التابلويد من تلقي التحديثات والصور من الزوجين ، وقد يتم حظرها أيضًا من حضور الأحداث الإعلاميّة.

وقال الزوجان إنهما لم يعدا يعرضان أنفسهما لحملات التشويه المتعمدة، و