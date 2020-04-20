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منوعات

نشروا أخبارًا كاذبة.. هاري وميجان يقطعان علاقتهما بـ4 صحف بريطانية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:17 ص
هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل
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أماني إبراهيم
سيتجنب الأمير هاري وزوجته ميجان علاقتيهما بأكبر الصحف البريطانية وقالا إنهما لن يضطرا إلى التعامل مع هذه الصحف مجددًا.

ووفقا لموقع إكسبريس البريطانية، فقد بعث دوق ودوقة ساسكس ، اللذين تخليا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية الشهر الماضي، برسالة إلى صحف صن، ديلي ميل، ديلي إكسبريس وديلي ميرور، The Sun و Daily Mail و Daily Express و Daily Mirror عن عدم التعامل معها مجددًا.

واتخذ الزوجان هذا القرار لأن هذه الصحف نشرت أخبارا غير دقيقة عن الزوجين بسبب معلومات خاطئة، ما دفع دوق ودوقة ساسكس الى الإبلاغ عن الصحف الأربع بقطع التعامل معها مجددًا.

وقال الزوجان إنهما لم يعدا يعرضان أنفسهما لحملات التشويه المتعمدة، وقالت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها، بموجب السياسة الجديدة، إنه سيتم منع صحف التابلويد من تلقي التحديثات والصور من الزوجين ، وقد يتم حظرها أيضًا من حضور الأحداث الإعلاميّة.
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