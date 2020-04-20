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مؤرخ: وباء مشابه لـ كورونا ظهر في 748 هجريًا ومنبعه الصين "فيديو"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:08 ص
الدكتور محمد حمزة،
الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق
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البهي عمرو

رد الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، على سؤال: "هل المصريين القدماء مروا بظروف مثل الظرف الذي نمر به حاليا بسبب وباء كورونا، خلال شم النسيم". 


وقال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، خلال حواره برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن تاريخ مصر من خلال الدراسات الموثقة تؤكد أن مصر مرت بظروف صعبة مثل ظروف كورونا التى نعيشها حاليًا. 


وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق إلى أن المصريين من ابتكروا التوقيت و قسموا شهور السنة لـ 12 شهر، وهم من حددو أيام السعد والتفاؤل والنحس والتشاؤم، مؤكدًا أن أيام التشاؤم هي أيام حدوث الأوبئة والمجاعات. 


وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق أن القرآن ذكر أن هناك مجاعة حدثت في فترة سيدنا يوسف. 


وكشف أن أيام النحس كان يمنع الخروج من البيت وأكل بعض المأكولات، وكشف أن هناك وباء يشبه وباء كورونا حدث في العصر الإسلامي في فصل الخريف سنة 748 هجريًا واستمر لـ 751 وأطلقوا عليه الوباء الأسود.


وكشف أن هذا الوباء بدأ فى الصين، مؤكدًا أن معظم الأوبئة تبدأ في بلاد المشرق.

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