لعب ومراجيح.. علاج اكتئاب الحيوانات بحديقة الجيزة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: إنه بحديقة الحيوان يوجد أطباء وعمال خبراء فى الحياة البرية والحفاظ على الحيوانات

، مشيرا إلى أنهم بذلوا قصارى جهدهم للعبور بالحديقة إلى بر الأمان إعتبارا من موجة الطقس التى حدثت وبعدها أزمة الكورونا.





وأضاف "رجائي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه على الرغم من عدم إتاحة المواصلات هناك الكثير من العمال الذين يأتوا إلى الحديقة من أجل رعاية الحيوانات هناك، موضحا أنه تم القيام بأعمال رش وتطهير وتنفيذ خطة التحصينات السنوية، والتى تنفذ طبقا لتوقيتات محددة لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية.





وأشار إلى أنه بالفترة السابقة تم تنفيذ فكرة تحصينات بحديقة الحيوان، من أهمها تحصين الطيور من إنفلوانزا الطيور، لافتا إلى أن هناك أمراضا وفيروسات كثيرة من الممكن أن تفكك أى قطيع من الحيوانات.





وأفاد أن خطة التحصينات السنوية بحديقة الحيوان خطة ثابتة وتنفذ سنويا حتى قبل فيروس كورونا، مضيفا إلى أن تلك التحصينات كل ست أو ثلاث أشهر ضد أمراض وبائية معينة، متابعا أنه تقسيم العمال إلى مجموعتين لرش وتطهير الحديقة، وإستخدام سيارتين إطفاء للمساعدة فى رش كل الطرق الخاصة بها.





وتابع أن هناك بعض الحيوانات التى أضيفت لها تغذية متميزة، مضيفا إلى أن هناك نظاما غذائيا ترفيهيا لها ومنهم للشمبانزى التى من الممكن ان تكتئب، حيث إن تلك الحيوانات لا تعيش فى الأماكن الطبيعية لها وتعويضها بالغذاء والفاكهة وتوفير الألعاب لهم.



