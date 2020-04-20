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محمد حمزة: شم النسيم عيد مصري قديم بدأ في 2700 قبل الميلاد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:12 ص
شم النسيم
شم النسيم
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البهي عمرو

قدّم الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، التهنئة للمصريين بعيد شم النسيم والإخوة المسيحيين بعيد القيامة بمصر.


وقال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، خلال حواره برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عيد شم النسيم لا يرتبط بالديانات فهو عيد مصري قديم.


وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق إلى أن عيد شم النسيم بدأ في 2700 قبل الميلاد، أي في أواخر الأسرة الثالثة.


وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق أن المصريين قسموا العام لـ ثلاثة فصول وكل فصل من أربعة اشهر، الفصل الأول هو فصل الفيضان : الاخك" و الثانى "برت " و الثالث شمو وهو فصل الحصاد الذى يبدأ من نصف مارس لـ  نصف يوليو.


ولفت عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق إلى أنه تم تحريف هذا الفصل " شمو" وبعد ذلك سمي بشم، وكشف أن عيد شم النسيم موجود من 8ألاف سنة قبل الميلاد وكان عيد شعبي للفلاحين ومرتبط بالزراعة.

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