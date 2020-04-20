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اقتصاد

تراجع صافي أرباح شركات الحكومة الصينية 58.8% في الربع الأول 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلنت الهيئة المشرفة على الأصول المملوكة للدولة في الصين اليوم الاثنين،أن صافي أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية تراجعت 58.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام.

وقال بينغ خوا قانغ المتحدث باسم لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بينغ أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.
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