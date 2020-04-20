تراجع صافي أرباح شركات الحكومة الصينية 58.8% في الربع الأول 2020

الهيئة المشرفة على الأصول المملوكة للدولة في

اليوم الاثنين،أن صافي أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية تراجعت 58.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام.

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