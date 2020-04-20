بريطانيا تتسلم 25 مليون سترة وقاية من الفيروسات صينية المنشأ

كشف وزير الثقافة البريطاني اوليفر داودن اليوم الاثنين، عن ان بلاده حصلت على 25 مليون زي واق من الفيروسات من الصين وتعمل في جميع أنحاء العالم لتأمين المزيد من الامدادات من الملابس الطبية بعد أن حذرت بعض المستشفيات من أن عدم وجود تلك السترات ما يمثل خطورة كبيرة.





وقالت الحكومة أيضا إنها تتوقع وصول 400 ألف سترة واقية من تركيا، لحماية الاطباء من انتشار الفيروس في المستشفيات.





وقال الوزير البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي "لقد حصلنا على 25 مليون سترة واقية من الصين، وستدخل هذه الملابس لحماية اطبائنا"، مضيفا "نحن نعمل في جميع أنحاء العالم للحصول على الإمدادات".