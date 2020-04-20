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أخبار العالم

بريطانيا تتسلم 25 مليون سترة وقاية من الفيروسات صينية المنشأ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:38 ص
اطباء بريطانيا يرتدون
اطباء بريطانيا يرتدون سترات وقاية صينية
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على صالح
كشف وزير الثقافة البريطاني اوليفر داودن اليوم الاثنين، عن ان بلاده حصلت على 25 مليون زي واق من الفيروسات من الصين وتعمل في جميع أنحاء العالم لتأمين المزيد من الامدادات من الملابس الطبية بعد أن حذرت بعض المستشفيات من أن عدم وجود تلك السترات ما يمثل خطورة كبيرة.

وقالت الحكومة أيضا إنها تتوقع وصول 400 ألف سترة واقية من تركيا، لحماية الاطباء من انتشار الفيروس في المستشفيات.

وقال الوزير البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي "لقد حصلنا على 25 مليون سترة واقية من الصين، وستدخل هذه الملابس لحماية اطبائنا"، مضيفا "نحن نعمل في جميع أنحاء العالم للحصول على الإمدادات".
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