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محافظات

لمنع التجمعات في شم النسيم.. تشديدات أمنية مكثفة بالمنوفية وغلق كامل للمحلات التجارية لمواجهة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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محمد امين
شهدت محافظة المنوفية اليوم تشديدات أمنية مشددة في جميع أرجاء المحافظة وعلى مستوى جميع الميادين الشهيرة والمعروفة بالمحافظة لفرض حالة حظر التجول لمنع المواطنين من التجمعات بالمنتزهات والحدائق العامة بالتزامن مع أعياد شم النسيم خوفا من اصابتهم بفيروس كورونا. 

وشهدت مداخل جميع المدن بالمحافظة تواجد الكمائن الشرطية الثابتة لمنع حركة المواطنين خارج المدن وكذلك منع دخول سكان القرى للتنزه ومنعا للتجمعات التي من شأنها نشر فيروس كورونا المستجد. 

فضلا عن تواجد الأقوال الأمنية التي تجوب الطرق السريعة والميادين الهامة والحيوية بالمحافظة وأماكن التجمعات. 

كما شهدت قرى المحافظة تواجدا أمنيا على مداخل جميع القرى لمنع الأهالي من الخروج لأماكن التنزه التجمعات الكثيفة وذلك حرصا عليهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بالتزامن مع غلق كامل لجميع المحلات التجارية باستثناء الصيدليات لتوفير  الأدوية للمرضى.
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