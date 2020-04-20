صادق صباح يكشف كواليس أول لقاء فني بين نادية الجندي ونبيلة عبيد

قال المنتج صادق صباح، رئيس مجلس إدارة شركة صباح إخوان: إن الشركة قامت بتوزيع وإنتاج معظم أفلام نبيلة عبيد ونادية الجندى، مشيرا إلى أن الفكرة كانت مجنونة لجمعهم فى مسلسل واحد معا، إلا أنه أقنعهم بالتمثيل معا ونجح فى ذلك.





وأضاف "صباح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أنه قام بإرسال شخص إلى نادية الجندى من أجل إرسال السيناريو لها ثم تحدث إلى نبيلة عبيد هاتفيا فى نفس الوقت، موضحا أن المحادثات استغرقت بعض الوقت، حيث تم بدأها فى الصيف الماضى.





وتابع أنه من أجل إقامة هذا المسلسل قام بالاتصال مع مكتب ديزنى بدبي، لافتا إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات التي مر بها المسلسل، إلا أنه اجتازها.





وأشار إلى أن أول صعوبة واجهت المسلسل هى اشتراط شركة ديزنى بإنشاء استوديو لا يقل عن 2000 متر، متابعا أن المسلسل كان مقررا أن يقام بالإمارات، إلا أنه تم الانتقال إلى بيروت لوجود إستوديو بهذا الحجم هناك، مؤكدا أن هذا المسلسل هو محتوى برامجي أكثر منه عمل درامي والإلزام بالقواعد كلها.





وأفاد أن هذا المقتبس مقتبس من مسلسل عالمى، إلا أنه كان هناك إستئناف لطريقة التأليف والشخصيات والثقافة، مشيرا إلى أنه تم إقامة ورشة جديدة للعمل على المسلسل، مضيفا إلى أنها لم تكن مشكلة بإقامة التصوير بلبنان بالنسبة لنادية الجندى ونبيلة عبيد، مؤكدا أن الناس ستتفاجأ بالجانب الكوميدي الخاص بهم خلال ذلك المسلسل.



