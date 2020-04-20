في شم النسيم.. حدائق ومتنزهات البحيرة خالية من روادها.. شاهد

خلت المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل وساحة أبو مندور وحدائق إدفينا ومرسى كورنيش رشيد ودمنهور والرحمانية والمحمودية من المواطنين مع بداية يوم شم النسيم.





والتزم المواطنون منازلهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خشية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدى حرص المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى الانضباط والتزام المحلات التى ينطبق عليها قرار الغلق يومى الجمعة والسبت بالغلق على مدار اليوم.





وأشار المحافظ إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات.





وقد شهدت جميع الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والشواطئ بنطاق المحافظة خلوها من المارة والمواطنين، كما التزمت معظم المحال بقرار الغلق.





