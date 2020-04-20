خلال احتفالات شم النسيم.. الصحفيين توفر الخدمات الطبية على واتس آب

توفر نقابة الصحفيين، جميع الخدمات الطبية والعلاجية واستفسارات الأعضاء خلال إجازة أعياد شم النسيم عبر الأرقام المخصصة لذلك.

وخصصت نقابة الصحفيين، رقم واتس آب لإنهاء جميع الإجراءات الطبية للأعضاء المشتركين فى مشروع العلاج.

وتتلقى جميع طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس آب "٠١٠٢٣١٨٢٣٩٣".

وكان قد صرح أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، بإن اللجنة تواصل تلقى جميع الاستفسارات وشكاوى الاشتباه بفيروس كورونا على رقم واتس آب "٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠"، مشيرا إلى أنه أيضا هناك رقم الطوارئ الخاص بوزارة الصحة رقم ١٠٥ والمخصص لهذا الشأن.

