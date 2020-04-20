AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خلال احتفالات شم النسيم.. الصحفيين توفر الخدمات الطبية على واتس آب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

توفر نقابة الصحفيين، جميع الخدمات الطبية والعلاجية واستفسارات الأعضاء خلال إجازة أعياد شم النسيم عبر الأرقام المخصصة لذلك.


وخصصت نقابة الصحفيين، رقم واتس آب لإنهاء جميع الإجراءات الطبية للأعضاء المشتركين فى مشروع العلاج.

وتتلقى جميع طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس آب "٠١٠٢٣١٨٢٣٩٣".


كما تتلقى  لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين جميع استفسارات الأعضاء وأسرهم وشكاوى الاشتباه  بالإصابة بفيروس كورونا على رقم واتس آب "٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠".


وكان قد صرح أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، بإن اللجنة تواصل تلقى جميع الاستفسارات وشكاوى الاشتباه بفيروس كورونا على رقم واتس آب "٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠"، مشيرا إلى أنه أيضا هناك رقم الطوارئ الخاص بوزارة الصحة رقم ١٠٥ والمخصص لهذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم غلق مقار الصحفيين.. مشروع العلاج مستمر وتخصيص رقم استغاثة بشأن كورونا

عبدالمجيد: لجنة الرعاية الصحية تعمل على مدار الساعة لخدمة الصحفيين

«الرعاية الاجتماعية والصحية» للصحفيين: #اطمئن_احنا_جنبك_لا_تقلق

لجنة الرعاية الصحية بالصحفيين تتابع أعضاءها وتتلقى بلاغات الاشتباه فى أعراض كورونا

تفاصيل 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا بين الصحفيين

رغم تجديد غلق الصحفيين أسبوعين.. استمرار تقديم الخدمات الضرورية للأعضاء

ترشيحاتنا

طقس السعودية.. أمطار غزيرة على ثلاث مناطق

من الهواء للماء.. فيروس كورونا ينتشر في المياه

محمد صلاح في مسلسل رمضاني جديد.. تفاصيل

فى عيد ميلاد رامز جلال.. معلومات عن صاحب المقالب وعمره الحقيقي

طقس شم النسيم.. الأرصاد تزف بشرى سارة حول درجات الحرارة اليوم

الأرصاد: عدم استقرار وارتفاع في درجات الحرارة في أول أيام رمضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة ترصد مظاهر احتفال النجوم بشم النسيم

فى شم النسيم.. تناول أكثر من بيضة واحدة قد يصيبك بمرض خطير

وفاة مسنة أمريكية بكورونا بعد 102 عام على وفاة شقيقتها بسبب الإنفلونزا الإسبانية