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أخبار العالم

النقد الدولي: الهند من أقوى دول آسيا اقتصاديا في 2021 بشرط القضاء على كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:06 ص
الاقتصاد الهندي من
الاقتصاد الهندي من اقوى اقتصادات اسيا في 2021 - النقد الدولي
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على صالح
أكد رئيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للهند أنه إذا تمكنت نيودلهي من السيطرة على تفشي الفيروس كورونا، فيمكن أن يرتد معدل النمو إلى أكثر من 7٪ مرة أخرى في عام 2021 

وخلال اجتماع الربيع الافتراضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 1.9٪ للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2021 - ما يجعلها واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة، إلى جانب الصين، التي تتوقع تسجيل توسع على الرغم من أزمة وباء كورونا التي قضت على الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وللسنة المالية التالية، أكد صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.4٪.

وقال رانيل سالجادو لـ "سكووك بوكس" في مقابلة على قناة CNBC اليوم الإثنين، إن هذه التوقعات مبنية على افتراض أن هناك عدة أشياء يجب أن تحدث أولًا - حتى مع استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة.

وأضاف "هذا يعتمد على السيطرة على الوباء، أولا وقبل كل شيء، إنهاء عمليات الإغلاق، ومن ثم التحفيز الموجود بالفعل في الهند، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وبعض الخطوات الأولية في السياسة المالية كذلك".

وارتفعت حالات الإصابة في الهند على الرغم من أن الحكومة الهندية أبقت الناس في منازلهم منذ أواخر مارس. 

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الهندية وجود نحو 17265 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم 20 أبريل ، بينما قد تعافى نحو 2546 مريضًا ومات 543 شخصًا بسبب مضاعفات كورونا

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