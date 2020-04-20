المركز القومى للسموم يوضح النوع المفيد من الأسماك المملحة

قالت الدكتورة نرمين حمدى، مدير المركز القومى للسموم : إنه الآن يعيش المواطنين أجواء شم النسيم، والتى تعتبر أجواء مختلفة تماما عن الأعوام السابقة من التجمعات الأسرية والتنزه فى الحدائق، بالإضافة إلى تناول الأسماك المملحة.





وأضافت "نرمين" خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه لا يتم المنع التام لتناول الأسماك المملحة ، حيث إن هناك أنواع منها مفيدة للصحة مثل الرنجة وخاصة التى تمتاز بالملوحة المتوسطة بكميات معقولة لا تزيد عن كف اليد.





وأشارت إلى أن الرنجة من الممكن ان تكون مصدر مصدر غنى جدا للدهون المفيدة للجسم مثل الأوميجا 3 والبروتينات، لافتة إلى أنه يجب أن يتم الحذر منه هو الفسيخ وما يتبعه من الملوحة والسردين، حيث إن طريقة تصنيعها مختلفة تماما عن طريقة تصنيع الرنجة.





وأفادت أن تحذير وزارة الصحة كل عام خاصة بانتشار فيروس كورونا يكون تحذير مضاعف أكثر، مضيفة أن هناك أكثر من 80% من حالات الإصابة به تتعافى بدون أعراض أو أعراض بسيطة جدا.





وأكدت أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم للحماية من الفيروس، فبالتالى خط الدفاع الأول يكون المناعة ومقاومة ذلك الفيروس، لذلك يجب الحذر من ما يتناوله الإنسان حتى لا يصاب به.



