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بكل اللغات.. نجوم كرة القدم يوجهون رسالة شكر للأطباء..فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم عدد من نجوم كرة القدم  رسالة شكر للأطباء، ، وذلك من خلال مقطع فيديو .

وظهر في الفيديو نجوم  الكرة العالمية  يصفقون تحية واجلالًا للجيش الأبيض على مجهودهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وعلاج المرضى.

وعرض برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية مقطع فيديو لنجوم الكرة العالمية وهم يقدمون التحية للأطباء، وشارك فى الفيديو صموئيل ايتو النجم الكاميرونى، النجوم ديفيد بيكهام ، و مارادونا ، وسيرجيو راموس، و ورنالدو، وكاكا، وروبيرتو كارلوس.

وحرص أعضاء فريق ليفربول الإنجليزى، على توجيه رسالة شكر وعرفان لجميع العاملين فى المجال الصحى والطبى فى إنجلترا وجميع دول العالم، تقديرا لمجهوداتهم فى مواجهة ومكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتحت عنوان "إلى جميع العاملين بالمجال الطبى فى العالم.. لدينا رسالة لكم من ليفربول"، نشر الحساب الرسمى للنادى عبر فيسبوك، فيديو مجمع لنجوم النادى فى فريق كرة القدم والألعاب الأخرى، يوجهون من خلاله الشكر للعاملين بالمجال الطبى.

قال الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني للريدز: "أنا والفريق وجميع اللاعبين فى نادى ليفربول نريد أن نستغل هذه الفرصة لنبعث رسالة شكر إليكم، إلى جميع الأشخاص المذهلين الذين يعملون فى مجال الخدمات الصحية وكل الفرق الطبية، جميعهم هناك، ما تقدمونه هو شيء لا يصدق، ونيابة عن الجميع فى ليفربول أود أن أقول لكم شكرا جزيلا".
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