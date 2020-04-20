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محافظات

فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر أجواء رمضانية بداخلها لإدخال البهجة والسرور على المرضي .

وحرص فريق العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي  على تعليق زينة رمضان داخل المستشفي ووضع فوانيس  ولافتات بالتهنئة بقرب حلول شهر رمضان المعظم وذلك لرسم البهجة والسرور علي وجوه المرضي استبشارا بالشهر الكريم .

الجدير بالذكر أن مستشفي إسنا التخصصي شهد أكبر نسب شفاء وخروج اكثر من ١٥٠ مصابا منها خلال الفترة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

 

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيا.




فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
فوانيس وزينة..أجواء رمضانية داخل مستشفي عزل إسنا بالأقصر..صور
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