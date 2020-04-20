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محافظات

شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت حقول وأماكن تجمعات أهالي قرى محافظة الشرقية التزام تام بقرار الدولة المصرية بالحد من التجمعات وعدم الاحتفال بشم النسيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

حيث رصدت عدسة موقع صدى البلد كيفية التزام المواطنين من سكان عدد من القري بمركز الزقازيق بقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،وحصر المزارعين على استكمال أعمال حصاد موسم القمح والذي بدأ منذ عدة أيام.

 

حيث أكد عدد من المزارعين أنهم حرصوا على استكمال أعمال الحصاد وعدم الاحتفال بشم النسيم وعلي الجميع الالتزام بما تتخذة الدولة المصرية من قرارات للوقاية والحماية من الأمراض المنتشرة خلال تلك الفترة.

 

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمدى حرص المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى الانضباط والتزام المحلات التى ينطبق عليها قرار الغلق يومى الجمعة والسبت بالغلق على مدار اليوم.

 

وأشار المحافظ إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات

شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
شم النسيم في حقول الشرقية.. حضر المزارعون وغاب المحتفلون.. صور
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