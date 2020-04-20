سفير مصر في ماليزيا: جارى الترتيب لنقل المصريين العالقين إلى أرض الوطن

أفادت صحيفة "ذا ماليزيان ريسيرف" بأنه لا يزال هناك نحو 232 مصريًا عالقين في ماليزيا بسبب فرض حظر السفر الذي اقرته السلطات في كوالالمبور والقاهرة نتيجة لتفشي وباء كورونا منذ مارس الماضي.





وقال السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر في كوالالمبور للصحيفة الماليزية، اليوم الاثنين، إنه يجري اتخاذ ترتيبات مع الحكومة المصرية لتوفير رحلة جوية تقل المصريين العالقين إلى ارض الوطن، فضلًا عن تجهيز مركز للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.





وأضاف السفير أن "بعض أولئك الذين تقطعت بهم السبل تم تسكينهم حاليا في فنادق، بينما يقيم البعض الآخر في منازلهم"





وفي تطور آخر، قال عبدالرحيم، إن البعثة المصرية تواصلت مع المواطنين الموجودين على ارض ماليزيا منذ فرض أمر حظر الحركة الجوية لإبلاغهم بالامتثال للأوامر الصادرة من السلطات.





وأضاف أيضا إن الحكومة الماليزية كانت دائما متفهمة ومتعاونة في مساعدة المصريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب العلاقات الجيدة بين البلدين.



