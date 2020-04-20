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أحد حراس حديقة الحيوان: الغلق أثر نفسيا على الحيوانات "فيديو"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:12 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن الغلق الكامل للمتنزهات والحديقة في يوم شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كوونا المستجد، كوفيد-19، أثر بشكل كبير، خاصة أن الحديقة كانت تستقبل 350 الف زائر يوميًا، مما يمثل ايرادات كبيرة جدًا للحديقة. 

وأضاف مدير حديقة الحيوان في لقاء خاص ببرنامج "الصباح" المذاع على فضائية " سكاى نيوز عربية"، أن الدولة تتحمل العبء الاقتصادي حماية للمواطنين وحماية للثروة الحيوانية، الموجودة داخل الحديقة، ولمنع التجمعات والتكدسات بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا. 

من جانبه قال أحد حراس الحديقة، إن غلق الحديقة أمام المواطنين أثر نفسيًا على الحيوانات التي لم تجد لها ونيسا، مشيرًا إلى أن الحيوانات أصبحت محبوسة لفترات طويلة لعدم وجود الجمهور، موضحًا أنه فى البداية كان يتم ادخالهم فى نهاية اليوم ولكن الوضع الآن مختلف.

وقررت الإدارة المركزية  لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان اعتبار من يوم الأربعاء الموافق  18 من مارس 2020 ، لمدة 15 يومًا، كاجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات فى الأماكن العامة والحدائق.

كما أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان  التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية  لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية، خاصة حديقة الجيزة التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة وأعداد الحيوانات. 
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