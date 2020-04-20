محمد رمضان يشارك في السخرية من "البرنس"

سخر عدد من المتابعين من ظهور محمد رمضان بأكثر من شخصية في بعض الأعمال، ونشروا صورة لعائلة بسيطة وكل أفراد الأسرة هم محمد رمضان.





وأرفق متابعون الصورة بتعليق: "عيلة محمد رمضان وهما بيفطروا في المسلسل الجديد البرنس".





من جانبه، أعاد رمضان نشر الصورة عر حسابه على Twitter، وسخر كاتبا: "ده يبقى اسمه البرنسات مش البرنس".



