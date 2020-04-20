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فن

محمد رمضان يشارك في السخرية من "البرنس"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
سخر عدد من المتابعين من ظهور محمد رمضان بأكثر من شخصية في بعض الأعمال، ونشروا صورة لعائلة بسيطة وكل أفراد الأسرة هم محمد رمضان.

وأرفق متابعون الصورة بتعليق: "عيلة محمد رمضان وهما بيفطروا في المسلسل الجديد البرنس".

من جانبه، أعاد رمضان نشر الصورة عر حسابه على Twitter، وسخر كاتبا: "ده يبقى اسمه البرنسات مش البرنس".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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