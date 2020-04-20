ارتفاع استهلاك الكهرباء بالصين 1.5% في أبريل مع تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

ارتفع استهلاك الكهرباء بالصين في النصف الأول من أبريل مقارنة بالعام الماضي، مع بدء الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا التعافي تدريجيا في حين تخفف البلاد إجراءات الاحتواء الصارمة التي تبنتها لمواجهة الجائحة.





وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إيجاز صحفي اليوم الاثنين إن استهلاك الكهرباء بثاني أكبر اقتصاد في العالم زاد 1.5 بالمئة في أول أسبوعين من أبريل مقارنة به قبل عام، بينما ارتفع توليد الكهرباء 1.2 بالمئة.





وسجلت الصين تراجعا لاستهلاك الكهرباء بلغ 4.2 بالمئة في مارس و10.1 بالمئة في فبراير مع فرض السلطات قيودا صارمة على السفر وأنشطة الشركات من أجل احتواء المرض الذي اكتشف أولا في مدينة ووهان بوسط الصين.





وأوردت اللجنة أن توليد الكهرباء في الربع الأول من العام انخفض 6.8 بالمئة عنه قبل عام في حين تراجع توليد الكهرباء الحرارية 8.2 بالمئة والكهرومائية 9.5 بالمئة على أساس سنوي.