مياه الفيوم: كسر مفاجئ للخط 1000 مم بمركز يوسف الصديق.. وجار الإصلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حدوث كسر مفاجئ بالخط البالغ قطره 1000 مم نوه G R P بمنطقة النزلة بجوار محطة الصرف الصحي بمركز يوسف الصديق المناطق.





وأشارت الشركة، فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن الكسر أدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة بالخط 1000 بقرى قصر الجبالي وتوابعها شعلان والريان والخواجات تونس الأبعادية والمشرك قبلي قارون وتوابعها ومدينة يوسف الصديق وتوابعها والمزرعة الحيوانية ودسيا وعزبة عاشور بمركز الفيوم و أبو دنقاش وطبهار بمركز أبشواي.







