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محافظات

مياه الفيوم: كسر مفاجئ للخط 1000 مم بمركز يوسف الصديق.. وجار الإصلاح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حدوث كسر مفاجئ بالخط البالغ قطره 1000 مم نوه G R P بمنطقة النزلة بجوار محطة الصرف الصحي بمركز يوسف الصديق المناطق.

وأشارت الشركة، فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن الكسر أدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة بالخط 1000 بقرى قصر الجبالي وتوابعها شعلان والريان والخواجات تونس الأبعادية والمشرك قبلي قارون وتوابعها ومدينة يوسف الصديق وتوابعها والمزرعة الحيوانية ودسيا وعزبة عاشور بمركز الفيوم وأبو دنقاش وطبهار بمركز أبشواي.   


وأوضحت الشركة أنه جار العمل وإصلاح الخط، وأن فريق الصيانة بالشركة يبذلون الآن قصارى جهودهم لإصلاح الخط، وسرعة عودة المياه إلى القرى.
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