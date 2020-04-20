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برلمان

مي البطران تشيد بجهود الدولة لدعم العاملين بقطاع السياحة بسبب فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:03 ص
النائبة مى البطران
النائبة مى البطران
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فريدة محمد
ثمنت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، الجهود التي تبذلها وزارة السياحة ممثلة في قطاع الغرف السياحية، من أجل احتواء العاملين بالمنطقة الأثرية في ظل الإجراءات الاحترازية المهمة التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية هذه الجهود خاصة في ظل انخفاض مستويات المعيشة للعاملين بالمنطقة الأثرية واحتياجهم للدعم الدائم،حيث تم التعاون بين مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، وغرفة شركات السياحة لتوفير وتوزيع علف للدواب المملوكة للعاملين بالمنطقة الأثرية مراعاة للظروف الحالية.

وأضافت "البطران" فى بيان صحفى لها،أنه بناء على احتياجات كل صاحب دابة، تم اختيار المستحقين من خلال تشكيل لجنة عرفية مكونة من خمس أفراد من عائلات نزلة السمان، مشيرة أن إجمالى عدد الدواب التي تم اطعامها 1727 دابه لمدة 20 يوما بإجمالي 34 طن و 540 كيلو جرام من الذرة حتى تاريخه، بالإضافة إلي أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إطعام فيما يقرب من ١٠٠٠ دابة فيما يعادل ثلاثة الاف طن تموين، وذلك بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه التسهيلات تهدف إلى رفع المعاناة عن العمالة غير المنتظمة بالقطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم، وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة. 

وأشارت "البطران" إلى أن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة العاملين حتى انتهاء أزمة انتشار وباء كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، مؤكدة أن هذه المبادرات مستمرة خلال الأيام المقبلة، لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، مثل أصحاب الدواب والحناطير بالمواقع الأثرية، مطالبة كافة مؤسسات المجتمع المدني التكاتف مع مؤسسات الدولة في دعم القطاعات الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية والعمل علي أرض الواقع لنعبر بمصر الي بر الأمان.
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