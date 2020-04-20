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أخبار البلد

ضبط 63 طن فسيخ ورنجة غير صالحة قبل بيعها في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان مديريات الطب البيطري في المحافظات استطاعت حتى مساء أمس ضبط ٦٣ طن و٤٩٨ كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة قبل بيعها للمواطنين في شم النسيم. 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحرير عدد ١٦٧ محضرا وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أن هذه الكمية تعتبر ثلاثة أضعاف العام الماضي حيث كانت الكمية المضبوطة حوالى ٢٣ طن .

جاء ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية ذات أصل حيواني من أجل الحفاظ على حياة المواطنين

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