ضبط 63 طن فسيخ ورنجة غير صالحة قبل بيعها في شم النسيم

الأسماك والفسيخ والسردين المملح قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان مديريات الطب البيطري في المحافظات استطاعت حتى مساء أمس ضبط ٦٣ طن و٤٩٨ كيلو جرام منوالسردين المملح والرنجة قبل بيعها للمواطنين في شم النسيم.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحرير عدد ١٦٧ محضرا وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





الكمية تعتبر ثلاثة أضعاف العام الماضي حيث كانت الكمية المضبوطة حوالى ٢٣ طن . وأشار إلى أن هذهتعتبر ثلاثة أضعاف العام الماضي حيث كانت الكمية المضبوطة حوالى ٢٣ طن .





البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية ذات أصل حيواني من أجل الحفاظ على حياة المواطنين جاء ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها هيئة الخدماتومديرياتها بالمحافظات في تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية ذات أصل حيواني من أجل الحفاظ على حياة المواطنين



