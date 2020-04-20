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رئيس جامعة دمنهور يشكر الحكومة على أدائها المتميز في مواجهة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:01 ص
الدكتور عبيد عبد
الدكتور عبيد عبد العاطى ، رئيس جامعة دمنهور
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ريهام فيكتور
دعا الدكتور عبيد عبد العاطى ، رئيس جامعة دمنهور ، الله أن يرفع البلاء عن مصر وشعبها وأن يخرجنا من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وقدم " عبد العاطى " من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  على أدائها الرائع .

وأشار رئيس جامعة دمنهور ، إلى أن قرارات الدولة متميزة  من اول يوم فى توفير 100 مليار من الموازنة العامة لمواجهة كورونا ، بالإضافة إلى متابعة الرئيس السيسى كافة الإجراءات بنفسه على مدار الساعة .

وأكد رئيس الجامعة أن هناك متابعة مستمرة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأداء الجيش الأبيض والقوات الباسلة جنبًا الى جنب .

وتابع أن الشرطة المصرى تنفذ قرارات الدولة بمهارة ، إلى جانب التزام ووعى الشعب المصرى ، موضحًا أن كل ذلك قادر على أن يجعل مصر بشعبها تقهر اى وباء او خطر .
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