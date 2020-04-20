رئيس جامعة دمنهور يشكر الحكومة على أدائها المتميز في مواجهة كورونا

دعا الدكتور عبيد عبد العاطى ، رئيس جامعة دمنهور ، الله أن يرفع البلاء عن مصر وشعبها وأن يخرجنا من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
وقدم " عبد العاطى " من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أدائها الرائع .
وأشار رئيس جامعة دمنهور ، إلى أن قرارات الدولة متميزة من اول يوم فى توفير 100 مليار من الموازنة العامة لمواجهة كورونا ، بالإضافة إلى متابعة الرئيس السيسى كافة الإجراءات بنفسه على مدار الساعة .
وأكد رئيس الجامعة أن هناك متابعة مستمرة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأداء الجيش الأبيض والقوات الباسلة جنبًا الى جنب .
وتابع أن الشرطة المصرى تنفذ قرارات الدولة بمهارة ، إلى جانب التزام ووعى الشعب المصرى ، موضحًا أن كل ذلك قادر على أن يجعل مصر بشعبها تقهر اى وباء او خطر .