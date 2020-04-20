شاهد.. ميدو يشوق جمهوره بظهوره لايف على إنستجرام





ونشر ميدو تغريدة عبر موقع تويتر وكتب: "‏ استنوني لايف الساعه ٦ وأي كلام على انستاجرام 😂 ".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





‏‎خلصانا هنتفرج - ‏‎‎قصده بتوقيت القاهرة احنا طلعنا زمالكاوية كمان زي بعض - ‏‎داعوتك لينا ي عالمي





جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق، أبدى اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.