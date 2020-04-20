عارضه على التحرش بفتاة.. حبس سائق توك توك مزق جسد بائع خبز بالبساتين

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد بائع خبز بسبب معارضته على التحرش بفتاة بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى حكومى بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره ، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والصدر، ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات والتحريات أن المتهم يعمل سائق توك توك قام الاهالى بالإرشاد عنه ، ومن خلال أحد الأكمنة التى أعدت له تم ضبطه .





وقام المتهم بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .