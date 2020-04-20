لأول مرة.. طقوس وعادات وتقاليد متوارثة بأسوان تختفي في شم النسيم "فيديو وصور"

لأول مرة في التاريخ تختفي الأجواء الاحتفالية بأعياد شم النسيم هذا العام، وذلك لمنع التجمعات والاختلاط ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " الطقوس المتوارثة التى كان يتعود ويتوارث تنفيذها الأجيال المختلفة جيل بعد جيل للاحتفال بعيد شم النسيم.
وكانت أبرز الطقوس والعادات والتقاليد هى اصطحاب الأسر لأطفالهم والتوجه إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأجواء شم النسيم حيث يفترش المواطنين الحدائق بالملاءات مصطحبين معهم الفسيخ الأسوانى والمأكولات المتنوعة والمشروبات المختلفة للاستمتاع بالاحتفال بهذا اليوم على طريقتهم الخاصة وسط الجزر والمسطحات الخضراء والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل على صفحة نهر النيل الخالد.
كما تختفى هذا العام تنظيم الرحلات النيلية التى كان يحرص على تنظيمها الأسر والعائلات وطلاب المدارس والجامعات لالتقاط الصور التذكارية داخل الحدائق والجزر وعلى أعلى اللنشات والمراكب الشراعية وغيرها الكثير من الاحتفالات المتنوعة التى كان يتم تنظيمها للإحتفال بشم النسيم.
كما خلت الشوارع الرئيسية من المارة تماما، وكذلك أغلقت إدارة مرور أسوان طريق كورنيش النيل فى اتجاه واحد من الناحية الغربية القريبة من نهر النيل، وكذلك خلت الحدائق والمنتزهات العامة بأسوان من الزائرين لأول مرة خلال إحتفالات شم النسيم، وكذلك الأماكن العامة القريبة من النيل والتى تشهد ازدحاما فى ذلك اليوم سابقا، ومنها منطقة "كوبرى أسوان الملجم".
وانتشر ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان، بطريق كورنيش النيل والمنتزهات العامة ومراسى النيل للتأكد من انضباط المواطنين بقرارات الحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى مرور دوريات أمنية بالشوارع والميادين.
وكانت قد إتخذت أجهزة الدولة العديد من الإجراءات بشأن غلق كافة أماكن التنزة والحدائق يوم الإحتفال بشم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر اليوم الإثنين الموافق عيد شم النسيم، بجانب تشديد الرقابة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن.
وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان ، وكورنيش كوم أمبو ، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية والفنادق والموتيلات والكافتريات السياحية ، فضلًا عن المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم ، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.
وقال المحافظ إن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث تم المرور على بعض الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والإلتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية وعدم وجود نزلاء داخل الفنادق ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وشدد محافظ أسوان على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندة القطاع السياحى ، علاوة على توفير الحماية الإجتماعية والحفاظ على العمالة السياحية حتى لا تؤثر بالسلب على الحياة المعيشية لأسرهم خلال الفترة الحالية لحين القضاء على مشكلة إنتشار فيروس كورونا المستجد .
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