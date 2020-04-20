لأول مرة.. طقوس وعادات وتقاليد متوارثة بأسوان تختفي في شم النسيم "فيديو وصور"

لأول مرة في التاريخ تختفي الأجواء الاحتفالية بأعياد شم النسيم هذا العام، وذلك لمنع التجمعات والاختلاط ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " الطقوس المتوارثة التى كان يتعود ويتوارث تنفيذها الأجيال المختلفة جيل بعد جيل للاحتفال بعيد شم النسيم.





وكانت أبرز الطقوس والعادات والتقاليد هى اصطحاب الأسر لأطفالهم والتوجه إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأجواء شم النسيم حيث يفترش المواطنين الحدائق بالملاءات مصطحبين معهم الفسيخ الأسوانى والمأكولات المتنوعة والمشروبات المختلفة للاستمتاع بالاحتفال بهذا اليوم على طريقتهم الخاصة وسط الجزر والمسطحات الخضراء والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل على صفحة نهر النيل الخالد.





كما تختفى هذا العام تنظيم الرحلات النيلية التى كان يحرص على تنظيمها الأسر والعائلات وطلاب المدارس والجامعات لالتقاط الصور التذكارية داخل الحدائق والجزر وعلى أعلى اللنشات والمراكب الشراعية وغيرها الكثير من الاحتفالات المتنوعة التى كان يتم تنظيمها للإحتفال بشم النسيم.





كما خلت الشوارع الرئيسية من المارة تماما، وكذلك أغلقت إدارة مرور أسوان طريق كورنيش النيل فى اتجاه واحد من الناحية الغربية القريبة من نهر النيل، وكذلك خلت الحدائق والمنتزهات العامة بأسوان من الزائرين لأول مرة خلال إحتفالات شم النسيم، وكذلك الأماكن العامة القريبة من النيل والتى تشهد ازدحاما فى ذلك اليوم سابقا، ومنها منطقة "كوبرى أسوان الملجم".





وانتشر ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان، بطريق كورنيش النيل والمنتزهات العامة ومراسى النيل للتأكد من انضباط المواطنين بقرارات الحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى مرور دوريات أمنية بالشوارع والميادين.

