مواطنون في القليوبية يحتفلون بحصاد القمح في شم النسيم..صور

حرص الاهالى فى القرى والمناطق الريفية بمحافظة القليوبية فى استغلال احتفالات شم النسيم وحالة الهدوء التي تشهدها الشوارع والذهاب الى الحقول مبكرا وحصد محصول القمح.





وقال محمد عواد من قرى طوخ ان اليوم اجازة لشم النسيم ومافيش احتفالات ولا خروج فى الحدائق بس فيروس كورونا وجمعنا محصول القمح ولابد من حصاده.





وأشار عواد إلى أن عددا كبيرا من المزارعين حرص على استغلال تواجد الجميع فى الاجازة فى حصاد المحصول قائلا " هنعمل ايه احسن من نقعد فى البيت قولنا نحصد القمح".





يذكر أن منطاق الكورنيش بمدن بنها والقناطر والميادين الرئيسية والعامة بمدن قليوب وشبرا الخيمة وطوخ وشبين القناطر قد شهدت هدوءا كبيرا خلال الاحتفالات بشم النسيم حيث خلت الشوارع من المارة وتم خلق الحدائق واماكن التنزهات والنوادى على الكورنيش وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن شم النسيم بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج مدن القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين بغرض تنفيذ حظر الدخول منذ الساعات الأولى اليوم الاثنين حتي بداية اليوم التالي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.





وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.





وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا، مؤكدًا أن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة كورنيش القناطر وبنها علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصًا على سلامة المواطنين.





وكلّف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.