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فن

ساحر الكلمات.. آيتن عامر توجه رسالة إلى أمير طعيمة بعيد ميلاده

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأت الفنانة آيتن عامر الشاعر أمير طعيمة مناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي إنستجرام. 

ونشرت آيتن عامر صورة تجمعها مع أمير طعيمة وعلقت قائلة: "كل سنه وانت طيب ياشاعر الأجيال وساحر الكلمات". 

يذكر أن طعيمة، يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أغانٍ جديدة من المفترض طرحها في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

كتب أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ما تم تسجيله فعليا لرمضان 2020 ان شاء الله و الترتيب أبجدي احترامًا لقيمة كل النجوم: أنغام .. بهاء سلطان .. راغب علامة .. سميرة سعيد .. محمود العسيلي .. مدحت صالح .. هاني شاكر".
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