بلد الفراعنة.. أسوان خاوية على عروشها في شم النسيم

فيروس كورونا المستجد ( كوفيد _ 19) حالة استثنائية خاصة سيطرت أجواؤها على مختلف دول العالم، فالجميع يكافح ويتكاتف لمنع التجمعات والإختلاط لتحقيق مواجهة صارمة وحاسمة لوقف انتشار هذا الفيروس.





وفى أسوان أقصى جنوب مصر شهد اليوم الذي يوافق الاحتفال بأعياد شم النسيم حالة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة فى هذه المناسبة وهو ما تشهده مختلف محافظات مصر من خلو الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات من المواطنين وذلك تنفيذًا وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة لمنع التجمعات وعدم إنتشار فيروس كورونا بالشكل المطلوب.





وقد رصدت عدسة " صدى البلد " هذه الأجواء بالشوارع والحدائق حيث خلت الشوارع الرئيسية من المارة تمامًا ، وكذلك أغلقت إدارة مرور أسوان طريق كورنيش النيل ، كما خلت الحدائق والمنتزهات العامة بأسوان من الزائرين لأول مرة خلال احتفالات شم النسيم، وكذلك الأماكن العامة القريبة من النيل والتى كانت تشهد ازدحامًا وتكدسًا كبيرًا فى ذلك اليوم خلال السنوات السابقة .





وبالتوازى مع ذلك أنتشر ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان بطريق كورنيش النيل والمنتزهات العامة ومراسى النيل للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الحكومة والمحافظين ، بالإضافة إلى مرور دوريات أمنية بالشوارع والميادين وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .

