فى عيد شم النسيم.. خدمات مرورية وارتكازات امنية فى محيط الحدائق والكورنيش

انتشار امنى كبير بدء فى الساعات الإولى من صباح اليوم الاثنين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بكافة المحافظات لمنع تجمع المواطنين والسيارات لتنفيذا لقرار رئيس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا .





نشرت وزارة الداخلية دوريات الشرطة والأقوال الأمنية والارتكازات لتأمين المواطنين ومنع تجمعهم والتأكد من التزامهم بقرار منه التجمعات.





وقامت الاجهزة الامنية منذ بدء موعد حظر التجوال امس برفع السيارات المتوقفة على طرق الكورنيش بكافة المحافظات لتنفيذ قرار وزارة الداخبية بمنع تواجد اى سيارة على طرق الكورنيش واغلاق طرق الكورنيس بالمحافظات.





وتقوم القيادات الامنية بكافة المحافظات بالمرور على الاقوال والارتكازات الامنية للتأكد من التزامهم بالتعليمات وغلق طرق الكورنيش وحسن معاملة المواطنين وتنفيذ القرارات بكل حزم وحسم .





وقامت إدارات المرور بمديريات الأمن بإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، كما قامت بتوفير المسارات البديلة ، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" والتى اعلنت وزارة الداخلية انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق فى إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى طالب المواطنين بالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكدًا أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين فى شم النسيم.



