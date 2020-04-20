إيران.. وفيات كورونا تصل إلى 5209 والإصابات تبلغ 83505 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5.209، مشيرةً إلى أن الإصابات بلغت حتى الآن 83.505 حالة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "تم تسجيل 91 حالة وفاة و1.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة".





كان قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن في مؤتمر صحافي بثته "شبكة خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الأربعاء الماضى، أن قوات الباسيج اخترعت جهازًا يمكنه كشف الإصابة بالفيروس المستجد عن بعد 100 متر وفي غضون 5 ثوان فقط!.





وقال سلامي لدى كشفه عن الجهاز الجديد: "إن ما ترونه ظاهرة جديدة وفريدة، حيث اخترعه بعض العلماء المخلصين في الباسيج بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد"، وأضاف: "إن العمل الأساسي للجهاز مبني على إنشاء مجال مغناطيسي، أي من خلال تعبئة فيروس ثنائي القطب في الجهاز"، لكنه لم يوضح ما المقصود بـ"فيروس ثنائي القطب".



