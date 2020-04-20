AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران.. وفيات كورونا تصل إلى 5209 والإصابات تبلغ 83505 حالة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5.209، مشيرةً إلى أن الإصابات بلغت حتى الآن 83.505 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "تم تسجيل 91 حالة وفاة و1.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة".

كان قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن في مؤتمر صحافي بثته "شبكة خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الأربعاء الماضى، أن قوات الباسيج اخترعت جهازًا يمكنه كشف الإصابة بالفيروس المستجد عن بعد 100 متر وفي غضون 5 ثوان فقط!.

وقال سلامي لدى كشفه عن الجهاز الجديد: "إن ما ترونه ظاهرة جديدة وفريدة، حيث اخترعه بعض العلماء المخلصين في الباسيج بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد"، وأضاف: "إن العمل الأساسي للجهاز مبني على إنشاء مجال مغناطيسي، أي من خلال تعبئة فيروس ثنائي القطب في الجهاز"، لكنه لم يوضح ما المقصود بـ"فيروس ثنائي القطب".

يذكر أن هذا الاختراع أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المغردين الإيرانيين الحرس بالمثابرة على العمل من أجل توفير علاجات لكورونا عن بعد أيضًا، وفقًا لقناة "العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة مسئول بارز بـ كورونا.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

كورونا يفتك بالمسؤولين الإيرانيين.. الحرس الثوري يتدخل لمواجهة تفشي الفيروس.. وطوارئ بعدد من المحافظات

وفاة مسئول عسكري بإيران بفيروس كورونا

ارتفاع كبير.. إصابات فيروس كورونا في إيران تقفز إلى 23049 شخصًا

وفاة رئيس تحرير وكالة الأنباء الإيرانية بسبب فيروس كورونا

إيران تزيح الستار عن أول جهاز متنقل للفحص الطبي عن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

العمالة خط أحمر .. قرار مهم من تركي آل الشيخ

ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 429 حالة

حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك

في بث مباشر وظروف غامضة.. انتحار شابين في الكويت بطريقة صادمة

عرض مستمر.. ترامب يهين مراسل سي إن إن: أنت فقدت عقلك.. فيديو

هل يقبل صيام تارك الصلاة ؟.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا

فسيخ ورنجة وبصل أبرزها .. أشهر أكلات شم النسيم فى مصر

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت