إذا استدعى الأمر وأكلت فسيخ.. نصائح ضرورية في يوم شم النسيم

قالت جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ننصح أصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول أي نوع من الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ، وخاصة مرضى الضغط.

وقدمت جيهان فؤاد، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، نصيحة لمن استدعى الأمر لديه وأكل أي نوع من تلك الأسماك المملحة بأنه من الضروري أن يكون بشكل محدود وقليل، حتى لا تؤثر في الأنظمة الحرارية له في الجسم.

وأضافت أستاذ التغذية، أن مرضى الضغط لا يجب أن يقتربوا من هذه الأنواع من الأسماك تماما، مؤكدة: على الإنسان ألا يخاطر الإنسان بصحته.

وأوضحت أن في حالة تناول الأسماك المملحة يجب تناول عناصر غذائية اخرى لعمل حالة من التوازن في الجسم، والحرص على شرب المياه وأكل الخضراوات والفاكهة.