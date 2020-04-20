AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إذا استدعى الأمر وأكلت فسيخ.. نصائح ضرورية في يوم شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:41 م
تعرف على..الطريقة
تعرف على..الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ دون التعرض للتسمم
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ننصح أصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول أي نوع من الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ، وخاصة مرضى الضغط.

وقدمت جيهان فؤاد، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، نصيحة لمن استدعى الأمر لديه وأكل أي نوع من تلك الأسماك المملحة بأنه من الضروري أن يكون بشكل محدود وقليل، حتى لا تؤثر في الأنظمة الحرارية له في الجسم.


وأضافت أستاذ التغذية، أن مرضى الضغط لا يجب أن يقتربوا من هذه الأنواع من الأسماك تماما، مؤكدة: على الإنسان ألا يخاطر الإنسان بصحته.

وأوضحت أن في حالة تناول الأسماك المملحة يجب تناول عناصر غذائية اخرى لعمل حالة من التوازن في الجسم، والحرص على شرب المياه وأكل الخضراوات والفاكهة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تكتشف 14 إصابة جديدة بـ كورونا من مختلف الجنسيات

هولندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 321 حالة

611 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

إسبانيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 491 حالة

إيران تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلي 988 حالة

عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا تتخطى 85 ألف حالة

ترشيحاتنا

العمالة خط أحمر .. قرار مهم من تركي آل الشيخ

من الهواء للماء.. فيروس كورونا ينتشر في المياه

للوقاية من كورونا.. 5 نصائح مهمة ينبغي اتباعها في المنزل

شم النسيم .. 5 نجوم من أشهر زبائن محلات الفسيخ والرنجة

ما يفطر وما لا يفطر.. الإفتاء تحذر من 6 أفعال شائعة في نهار رمضان تفسد الصيام

صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني برغبة ليفربول في التعاقد معي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. راندا البحيري بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

شم النسيم 2020 .. طرق صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة

بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل