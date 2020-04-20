أخبار السعودية اليوم: أمطار غزيرة فى 3 مناطق.. انتشار الحرس الوطني في الأحساء.. صندوق وقفي للعناية بالمساجد

مستجدات عدة حدثت في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية والتي تناولت آخر القرارات بخصوص فيروس كورونا المستجد إضافة إلى موضوعات أخرى قام موقع صدى البلد، بنشرها، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الاثنين)، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية، القصيم وحائل.





انتشار قوات الحرس الوطني في شوارع الأحساء

تعزز المملكة العربية السعودية إجراءاتها الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، حيث طوقت الجهات الأمنية وقوات الحرس الوطنى، حيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بعد قرار العزل ومنع الدخول أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة حتى إشعار آخر.



بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. هل ستغير السعودية خطتها الصحية في مواجهة كورونا؟

عقد وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى برئاسة المملكة العربية السعودية، اجتماعا عبر الإنترنت؛ لصياغة استجابة مشتركة لوباء فيروس كورونا فى ضوء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك من أجل بحث صياغة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا.

إنشاء صندوق وقفي للعناية بالمساجد في السعودية

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية اليوم الأحد مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد، تتولى اللجنة التأسيسية المشكلة بين الطرفين إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق وتحديد إجراءات حوكمته.



السعودية تحبط قضية فساد أبطالها 2 من قيادات وزارة الصحة استغلا أزمة كورونا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، أنها تباشر قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات وزارة الصحة السعودية بالعاصمة الرياض.





هيئة الموانئ السعودية: بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد ، بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع ، اليوم، السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد (CMA CGM)، بما يُسهم في تعزيز تنافسية خِدْمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.





5 وفيات جديدة.. السعودية تسجل 1088 إصابة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.







