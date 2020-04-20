كورونا السبب.. منع الرحلات النيلية وغلق الحدائق العامة ورفع السيارات بكورنيش النيل

تزامنا مع احتفالات شم النسيم ، انتشرت أجهزة الأمن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بكورنيش النيل بنطاق محافظة القاهرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برفع كافة السيارات المتواجدة بالطرق المطلة على كورنيش النيل لمنع انتشار فيروس كورونا.





فقد تم نشر رجال و أوناش المرور بالاشتراك مع أجهزة الأمن المختلفة للعمل على رفع السيارات المتواجدة بالقرب من كورنيش النيل، بمناطق شبرا وماسبيرو والتحرير وصولا الى كورنيش المعاى وحلوان ، وتم فرض كردون مرورى بالكورنيش ، وتم غلق نقط انطلاق المراكب النيلية بطول الكورنيش وتوقف الرحلات ، وكذا غلق الحدائق العامة .





وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قرر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق واتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.





وتنفيذا لقرار الدكتور مدبولى فقد قامت وزارة الداخلية بدورها بالعمل على تنفيذ القرار، حيث أكدت الوزارة أنه تم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات، اعتبارًا من أمس الأحد 19 إبريل، عقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.





كما أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة ، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.



