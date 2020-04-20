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منوعات

جريمة في الصين.. العثور على جثث 4 أطفال مدفونين في موقع تحت الإنشاء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:50 ص
جثث اطفال مجهولين
جثث اطفال مجهولين
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على صالح
اعتقلت الشرطة الصينية اليوم الاثنين، ثمانية من المشتبه بهم جنائيا بعد العثور على أربع جثث لأطفال في مكب داخل مجمع سكنى تحت الانشاء في مقاطعة خنان بوسط الصين، وفقا للسلطات المحلية.

وتم العثور على جثث الأطفال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في مجتمع سكني في محافظة يوانيانج، يوم السبت الماضي. وكان الأطفال من قرية مجاورة.

وكشف التحقيق الأولي أن الأطفال ربما دخلوا المجتمع السكني قيد الإنشاء من خلال كسر السياج المحيط بالمكان مسرح الجريمة وتم دفنهم في الأرض.

وتم اعتقال المشتبه بهم ، بمن فيهم مدراء مشروع البناء وسائق الحفار للمزيد من التحقيق، وفقا للشرطة الصينية.
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