لا تشيلون هم.. ولي عهد أبو ظبي يدعو الشعب الإماراتي للجلوس في البيت

نشر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي صورة له تجمعه مع ابنه عبر حسابه الشخصي على انستجرام .





ودعا الشيخ محمد بن زايد شعبه للجلوس في البيت لتجنب التعرض الي فيروس كورونا المنتشر في العالم الفترة الحالية وكتب قائلا : " #خليك_في_البيت ، #لاتشيلون_هم .





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جنوب أفريقيا، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد-19 / وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس .



