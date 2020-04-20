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شم النسيم 2020 .. طرق صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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نهى هجرس
لا يكتمل شم النسيم لدى الكثير من الأشخاص إلا بتناول الفسيخ والرنجة، على الرغم من التعب الشديد الذى يمكن ان يصيب الكثيرين بعد ذلك، ولكن اليوم سنقدم طرقا صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة.

ولكن أولا يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية التي لا يعلم بها الكثير من الأشخاص التأكد من نظافة الفسيخ قبل تحضيره .

أهم الخطوات الواجب اتباعها للتأكد من نظافة الفسيخ قبل تحضيره 

- لابد من الانتباه للتنظيف الجيد للفسيخ والرنجة عند تحضير هذه الأطباق بوصفاتها الجديدة؛ لأنها تعتمد على التقديم المباشر لفيليه الفسيخ والرنجة بدون شوك أو شوائب، وخلطها مع صوص إضافي، وربما الفرم معًا خلال التحضيرات؛ فوجود أي شوك يفسد الوجبة بأكلمها.

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- ابتعدوا عن  إضافة الملح نهائيًا لهذه الوصفات إلا بعد تذوقها، لاحتواء الفسيخ والرنجة على كمية كبيرة من الملح، وأي ملح إضافي يفسد الطعم تمامًا.


- يفضل إضافة الزيت والليمون، لأنها مكونات لا غنى عنها في تحضير الفسيخ والرنجة مهما كانت الوصفة، لأنهما يقللان من المذاق "الزفر" أو أي طعم منفر، إضافة للتقليل من ملوحتهما.

-  يجب الحرص على تناول الخضراوات بشكل وفير بجانب الفسيخ، وشرب المياه بكميات كبيرة للتخلص من الملح الزائد فى الطعام

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