لمنع التجمعات.. رئيس جهاز برج العرب الجديدة والقيادات الشرطية يطمئنون على إغلاق الحدائق والمتنزهات

قام اليوم "الاثنين" المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة بحضور العميد وسام فودة، مندوب مديرية أمن الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير، تحت إشراف العقيد دكتور أسامة الحوفي، رئيس قطاع غرب الدلتا بشرطة التعمير، وذلك لمتابعة سير الحالة الأمنية بالمدينة، ومتابعة استمرار غلق المسطحات الخضراء والحدائق والاطمئنان على عدم وجود أي تجمعات للمواطنين.





ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن منع أي تجمعات داخل الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة.





وقال المهندس عصام بدوى،إنه تم اقامة كمائن ثابتة بجوار الحدائق وكذا دوريات متحركة داخل المدينة، وتلاحظ استجابة أهالي المدينة للتوجيهات الإرشادية السابقة بهذا الخصوص، وتم التنبيه على جميع الإدارات المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية على مدار اليوم، حتى تنتهى أعياد الربيع دون حدوث مشكلات.