AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمنع التجمعات.. رئيس جهاز برج العرب الجديدة والقيادات الشرطية يطمئنون على إغلاق الحدائق والمتنزهات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قام اليوم "الاثنين" المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة بحضور العميد وسام فودة، مندوب مديرية أمن الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير، تحت إشراف العقيد دكتور أسامة الحوفي، رئيس قطاع غرب الدلتا بشرطة التعمير، وذلك لمتابعة سير الحالة الأمنية بالمدينة، ومتابعة استمرار غلق المسطحات الخضراء والحدائق والاطمئنان على عدم وجود أي تجمعات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية  لمنع انتشار فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن منع أي تجمعات داخل الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة.

وقال المهندس عصام بدوى،إنه تم اقامة كمائن ثابتة بجوار الحدائق وكذا دوريات متحركة داخل المدينة،  وتلاحظ استجابة أهالي المدينة للتوجيهات الإرشادية السابقة بهذا الخصوص، وتم التنبيه على جميع الإدارات المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية على مدار اليوم، حتى تنتهى أعياد الربيع دون حدوث مشكلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: حملات مكبرة بالمدن الجديدة لإزالة التعديات والمخالفات

رئيس جهاز برج العرب الجديد: غلق واسترداد 164 محلًا مخالفًا بالمدينة

برج العرب الجديدة: نقل جميع مواقف السيارات للموقف الجديد بالمحور المركزى بوسط المدينة

رئيس جهاز تنمية برج العرب الجديدة يلتقي مسئولي شركات تنفيذ مشروعات المدينة لمتابعة سير العمل

إغلاق الحدائق و المتنزهات العامة في 6 أكتوبر

رئيس جهاز الشيخ زايد: غلق الحدائق والنوادى والمتنزهات خلال أعياد الربيع

ترشيحاتنا

رشاقة وكمامة.. هيفاء وهبي ووالدتها تخطفان الأنظار في ظهور نادر.. فيديو

محمد منير يكشف عن انتمائه وعائلته لـ الزمالك.. ويوجه عتابا لـ شيكابالا

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت

أحمد موسى يقدم الشكر للمواطنين.. فيديو

بالكمامة و ملابس رياضية .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

صلاة الظهر.. كان رسول الله يقرأ هذه السور بعد الفاتحة ولا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. راندا البحيري بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

شم النسيم 2020 .. طرق صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة

بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل