ضبط مقهى وتجمعات بملعب رياضي بشبرا الخيمة خلال شم النسيم "صور"

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، حملة بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالمرور الميدانى بجميع أرجاء الحى للتأكد من تفعيل قرارات الحكومة فى شم النسيم.





وخلال المرور تم ضبط مقهى بجوار دائري بهتيم يخالف قرارات الحظر ويقوم بتقديم الشيشة للمترددين عليه وتم مصادره الشيش وإصدار قرار بغلق للمكان واتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تم ضبط تجمعات شبابية داخل أحد الملاعب الرياضية الخاصة يقومون بممارسه الانشطه الرياضيه مما يخالف قرارات الحظر وعلى الفور تم إصدار غلق للمكان واتخاذ الإجراءات القانونية.





من جانبها أهابت محافظة القليوبية أهالي المحافظة بالإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالحظر الكامل يوم شم النسيم، والتأكيد على عدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والبعد عن التجمعات موضحة أن جميع حدائق المحافظة مغلقة ولا تستقبل مواطنين من المحافظة أو خارجها.