في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب

خلت شواطئ بحيرة قارون من تواجد أي زائر من خارج او داخل محافظة الفيوم ، تطبيقا وتنفيذا لقرار الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم الخاص بغلق الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة أمام المواطنين المترددين على تلك المناطق، فى احتفالات اعياد شم النسيم، خصوصًا الموجودة على ساحل بحيرة قارون وشواطئها، فضلًا عن الغلق الكامل لمحميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وغلق كافة الطرق المؤدية إلى المعالم السياحية والأثرية.

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وجرى منع المواطنين وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها، كإجراء احترازي لحمايتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح دول العالم الآن.





وأصبحت شواطئ البحيرة بدون زوار ، بعد ان خلت من المواطنيين ، و شوهدت المراكب السياحية التى كان تستخدم فى مثل هذه المناسبات تداعبها الأمواج وهي خاوية من المواطنين.