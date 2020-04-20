AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

خلت شواطئ بحيرة قارون من تواجد أي زائر من  خارج او داخل محافظة الفيوم ، تطبيقا وتنفيذا لقرار الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  الخاص بغلق الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة أمام المواطنين المترددين على تلك المناطق، فى احتفالات اعياد شم النسيم، خصوصًا الموجودة على ساحل بحيرة قارون وشواطئها، فضلًا عن الغلق الكامل لمحميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وغلق كافة الطرق المؤدية إلى المعالم السياحية والأثرية. 

 أقرأ أيضا : التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ2 مليون أسرة ..غدا


وجرى منع المواطنين وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها، كإجراء احترازي لحمايتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح دول العالم الآن.  


وأصبحت شواطئ البحيرة بدون زوار  ، بعد ان خلت من المواطنيين ، و شوهدت المراكب السياحية التى كان تستخدم فى مثل هذه المناسبات تداعبها الأمواج وهي خاوية من المواطنين.

في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب
في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب
في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب
في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب
في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس ربيعى مشمس تشهده محافظة الفيوم واستئناف حركة الصيد ببحيرة قارون والريان.. فيديو

طقس سيئ ورياح تقتلع الأشجار بمحافظة الفيوم.. فيديو

محافظ الفيوم: الإجراءات الاحترازية بالمحافظة ستبدأ من الجمعة المقبل وتستمر لمدة أسبوع.. فيديو

للوقاية من الوباء.. حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية في الفيوم

اللي جاي من القاهرة هيرجع.. محافظ الفيوم: غلق كامل للطرق المؤدية للأماكن السياحية.. فيديو

محافظ الفيوم يحذر أصحاب المنشآت السياحية من العمل يوم شم النسيم

ترشيحاتنا

هل يقبل صيام تارك الصلاة ؟.. علي جمعة يجيب

العمالة خط أحمر .. قرار مهم من تركي آل الشيخ

أخبار السعودية اليوم: أمطار غزيرة فى 3 مناطق.. انتشار الحرس الوطني في الأحساء.. صندوق وقفي للعناية بالمساجد

محمد رمضان: لو فيه منتج قدر يدفع أجري أنا وعادل إمام مش هيلاقي يعيش

مستشار الرئيس للصحة: عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع

أخبار الرياضة | حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك.. باهر المحمدي يحلم بالاحتراف الخارجي.. وفاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. راندا البحيري بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

شم النسيم 2020 .. طرق صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة

بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل