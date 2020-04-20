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حوادث

حظر شم النسيم بسبب كورونا.. أمن الجيزة يمنع التجمعات في الحدائق وعلى الكورنيش

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات اليوم للاحتفال بأعياد شم النسيم يتم تطبيقه بكل حسم حفاظا على حياة المواطنين خشية انتشار العدوى بفيروس كورونا بين التجمعات. 

وأضافت المصادر أن هناك خدمات أمنية منتشرة على طول نهر النيل بالمحافظة لمنع التنزه على الكورنيش إضافة للتصدي للمراكب في حالة القيام برحلات نيلية، بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بكافة الشوارع الكبري لضبط المخالفين. 
وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات، ومن جانبها تكثف مباحث التموين حملاتها على محلات بيع الفسيخ والرنجة بالتنسيق مع مفتشي التموين لفحص الأسماك المباعة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

وكانت المديرية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وضعت خطة أمنية محكمة لتنفيذ قرار حظر التجول من أمس الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم، وتم تأمين كافة الشوارع والطرق من السادسة صباح اليوم على أن ينتهي ذلك غدا في السادسة صباحا.

وتم نشر أقوال ثابتة ومتحركة من فرق المباحث بإشراف اللواء محمود محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قبل أقسام الشرطة المتواجدة بالقرب من طريق الكورنيش والحدائق العامة، سواء أقسام شرطة العجوزة أو الدقي والجيزة وإمبابة والوراق، وكذلك أقسام مدينة أكتوبر والشيخ زايد، لمنع التجمعات نهائيا.

كما تم نشر نقاط حاكمة من قبل إدارة الطرق والمنافذ بإشراف اللواء ممدوح مراد مدير إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة، على الطرق الواصلة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

وكذلك نشر نقاط على طريق الواحات الصحراوي الواصل بين الجيزة ومحافظة الفيوم، وكذلك طريق الإسكندرية الصحراوي الواصل بين الجيزة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وكذلك طرق الصف وأطفيح الواصلة بين الجيزة ومحافظة بني سويف، والطرق الواصلة بين الجيزة والعاصمة ومن بينها الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر وكوبري الساحل وكوبري إمبابة وكوبري 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر وكوبري الجامعة وكوبري عباس.

وتم عمل أكمنة مرورية متحركة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة، لرفع أى سيارات على طريق الكورنيش ومنع الانتظار تماما، مع التحرك في الشوارع الرئيسية والميادين بصورة مستمرة.

وكذلك تم نشر أقوال أمنية ثابتة بمحيط حديقة الحيوان، والحدائق العامة في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأماكن الكورنيش في مناطق إمبابة والوراق حتى العجوزة والدقى والبحر الأعظم.
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