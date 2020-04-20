محافظة الغربية تناشد بالبقاء في المنزل بـ مكبرات الصوت لمواجهة كورونا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك التزاما تاما وكاملا بقرارات مجلس الوزراء لتطبيق الحظر الكامل اليوم، وانه تم إغلاق كافة الطرق والمتنزهات والكورنيش.

وتابع الدكتور طارق رحمي، خلال حوار في برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك كثافة لتواجد الخدمات المرورية والشرطية في الشوارع، وسيستمر هذا الايقاف حتى الغد الساعة 6 صباحًا.

وأضاف محافظ الغربية، أن هناك التزاما من المواطنين وتحملا كبيرا من المسئولية منهم وعلى قدر كبير من الوعي، مع توافر لكل الخدمات للمواطنين.

واشار الى انه تم عمل جولة أمس بمكبرات الصوت في كل شوارع المحافظة للتأكيد على الالتزام بالبيوت، وهذا للحفاظ على صحتهم في المقام الاول في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد على ان الافضل في تلك الفترة تعاون وتكاتف كل المواطنين، موضحًا انه هناك تنسيقا كاملا بين المحافظات المجاورة لإغلاق حركة الانتقالات بينهم.