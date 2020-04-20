حظر شم النسيم.. الأمن يغلق معديات النيل بمنشأة القناطر في الجيزة.. صور

أكدت مصادر أمنية، غلق المعديات بقرية وردان بمدينة منشأة القناطر بالجيزة، ونشر خدمات أمنية للتأكد من عدم تشغيلها.





وكانت المديرية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وضعت خطة أمنية محكمة لتنفيذ قرار حظر التجول من أمس الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم، وتم تأمين كافة الشوارع والطرق من السادسة صباح اليوم على أن ينتهي ذلك غدا في السادسة صباحا.

وتم نشر أقوال ثابتة ومتحركة من فرق المباحث بإشراف اللواء محمود محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قبل أقسام الشرطة المتواجدة بالقرب من طريق الكورنيش والحدائق العامة، سواء أقسام شرطة العجوزة أو الدقي والجيزة وإمبابة والوراق، وكذلك أقسام مدينة أكتوبر والشيخ زايد، لمنع التجمعات نهائيا.





كما تم نشر نقاط حاكمة من قبل إدارة الطرق والمنافذ بإشراف اللواء ممدوح مراد مدير إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة، على الطرق الواصلة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.





وكذلك نشر نقاط على طريق الواحات الصحراوي الواصل بين الجيزة ومحافظة الفيوم، وكذلك طريق الإسكندرية الصحراوي الواصل بين الجيزة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وكذلك طرق الصف وأطفيح الواصلة بين الجيزة ومحافظة بني سويف، والطرق الواصلة بين الجيزة والعاصمة ومن بينها الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر وكوبري الساحل وكوبري إمبابة وكوبري 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر وكوبري الجامعة وكوبري عباس.





وتم عمل أكمنة مرورية متحركة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة، لرفع أى سيارات على طريق الكورنيش ومنع الانتظار تماما، مع التحرك في الشوارع الرئيسية والميادين بصورة مستمرة.





وكذلك تم نشر أقوال أمنية ثابتة بمحيط حديقة الحيوان، والحدائق العامة في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأماكن الكورنيش في مناطق إمبابة والوراق حتى العجوزة والدقى والبحر الأعظم.