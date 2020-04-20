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أخبار البلد

بسبب "كورونا".. محامين الجيزة تتفق مع المعامل لتوفير تحاليل الفيروسات بمقر النقابة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

اتفقت نقابة محامين شمال الجيزة، مع بعض  المعامل الطبية لخدمة الاعضاء بمقر النقابة وذلك حفاظا على سلامة أعضائها من خطر الإصابة بفيروس كورونا لتوفير مندوبين من تلك المعامل بمقر النقابة، ولمدة ١٥ يوما لعمل التحاليل المبدئية لأعراض الفيروسات، بنسبة خصم تصل إلى ٧٥٪ .

وأوضحت النقابة  أن المعامل توفر ست تحاليل، وهي (Esr/ cBc /sgot/ sgpt/crp/ ferritin)، وتم إتاحة الخدمة وتستمر حتى نهاية أبريل الجارى.


وأشارت إلى أنه تتوافر الخدمة بنفس الأسعار، بجميع فروع شمال الجيزة لمعامل المختبر والبرج.

وكان قد قرر نقيب المحامين رجائي عطية، مد الاشتراك في العلاج حتى 31 مايو.
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