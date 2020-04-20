كلب ضال يعقر 8 أطفال في بني سويف

عقر كلب ضال، اليوم، الاثنين، 8 أطفال في 3 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقى العلاج اللازم.





واستقبل مستشفى الفشن المركزي 8 أطفال وهم: "نور.ع.م" 3 سنوات، "طه.م.ط" 3 سنوات، "إسراء.ط.أ" 5 سنوات، "أحمد.ط.أ" 3 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية الزرابى، شعبان عمر شعبان 6 سنوات، "صباح.أ.إ" 6 سنوات، "ورده.ع.ش" 5 سنوات ومقيمون بقرية يوسف صدقي،"محمد.س.ح" 12 سنة، ومقيم بقرية كفر درويش وجميعهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم حقنهم بالمصل واتخاذ الإجراءات اللازمة.





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وانتقل المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن على رأس حملة مشتركة من إدارة الطب البيطري ومركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة وتم القضاء على الكلب الضال بمساعدة الأهالي.