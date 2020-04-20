شم نسيم في البيت.. شرطة المسطحات تغلق مراسي المراكب النيلية

قالت مصادر امنية ان الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية شنت فى الساعات الاولى من صباح اليوم وبعد انتهاء موعد حظر التجوال، حملات على مراسى المراكب النيلية.





واضافت المصادر انه تم اغلاق جميع مراسى المركب النيلية على مستوى الجمهورية مع تعين خدمات امنية لتنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تجمع المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا .





وكانت ادارات المرور اغلقت منذ بدء موعد حظر التجوال امس، طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وقامت بمنع السيارات من الانتظار بها، كما قامت بتوفير المسارات البديلة ضمن الخطة الامنية التو وضعتها وزارة الداخلية لمنع تجمع المواطنين بمناسبة شم النسيم، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.





وكانت وزارة الداخلية اعلنت أنه اعتبارًا من امس الأحد، عقب بدء الحظر في الساعة 8 مساءً سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها.





وقالت الوزارة، إنه سيتم السماح للسيارات بمحافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" بتسيير بالسير بتلك الطرق مع منع الإنتظار بتلك الطرق.



