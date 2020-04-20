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حوادث

شم نسيم في البيت.. شرطة المسطحات تغلق مراسي المراكب النيلية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قالت مصادر امنية ان الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية شنت فى الساعات الاولى من صباح اليوم وبعد انتهاء موعد حظر التجوال، حملات على مراسى المراكب النيلية.

واضافت المصادر انه تم اغلاق جميع مراسى المركب النيلية على مستوى الجمهورية مع تعين خدمات امنية لتنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تجمع المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا .

وكانت ادارات المرور اغلقت منذ بدء موعد حظر التجوال امس، طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وقامت بمنع السيارات من الانتظار بها، كما قامت بتوفير المسارات البديلة ضمن الخطة الامنية التو وضعتها وزارة الداخلية لمنع تجمع المواطنين بمناسبة شم النسيم، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت أنه اعتبارًا من امس الأحد، عقب بدء الحظر في الساعة 8 مساءً سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها. 

وقالت الوزارة، إنه سيتم السماح للسيارات بمحافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" بتسيير بالسير بتلك الطرق مع منع الإنتظار بتلك الطرق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين  وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات. 
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