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أخبار العالم

بريطانيا بلا احتفالات في عيد القيامة.. الحكومة تحذر المطاعم والحانات من مخالفة إجراءات الوقاية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:48 م
استمرار غلق المطاعم
استمرار غلق المطاعم والحانات في بريطانيا
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على صالح
حذرت الحكومة البريطانية الملاك الأصليين لمحال الضيافة (المطاعم والحانات) في جميع أنحاء الدولة من محاولات فتح تلك المنافذ خلال فترة الأعياد، مؤكدة أنها ستظل مغلقة لأطول وقت ممكن، وفقا لإجراءات تأمين الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا المعلنة. 

وقال الوزير البريطاني، مايكل جوف، الى نهاية الأسبوع ستظل الحانات والمطاعم مغلقة وستكون آخر أماكن يرفع قيود الإغلاق عنها في محاولة لمنع تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا بين البريطانيين في وقت لاحق خلال العام الجاري. 

وقال فرانك ماجواير من مصنع الجعة في ترومان في لندن لصحيفة ذا صن: "تبدو الأمور سيئة للغاية. على هذا المعدل ، يبدو من غير المحتمل أن نفتح مرة أخرى وقت الأعياد" 

وأضاف للصحيفة البريطانية  قائلا: إن إغلاق هذه الصناعة لفترة طويلة سيكون ضربة كبرى، خاصة مع خسارة مباريات كرة القدم هذا الصيف والتي "تدر الملايين لصناعتنا أيضا.

وعندما سُئل عن كيف ستبدو الدولة عندما تبدأ برفع قواعد التباعد الاجتماعي، قال "جوف" لبرنامج لـ BBC One: "لقد أكدت تقارير الصحف بأن المدارس ستعاد فتحها في 11 مايو ، وهذا ليس صحيحا ، لم نتخذ هذا القرار، وكما ان محلات الضيافة ستكون آخر مناطق تشهد رفع قيود الإغلاق لقاح أو علاج فعال.'

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