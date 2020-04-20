مخالفات شم النسيم.. ضبط 25 لانش تنقل مواطنين إلى رأس البر

انتشرت قوات الأمن بمختلف أنحاء محافظة دمياط، لتنفيذ جميع قرارات الغلق والحظر الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكثفت مديرية أمن دمياط، من تواجدها بمداخل ومخارج رأس البر لتنفيذ جميع القرارات الصادرة بمنع دخول غير القاطنين برأس البر، وغلق المراسي وإيقاف المعديات التي تربط بين مدينتى رأس البر وعزبة البرج لمنع أى تجمعات يوم شم النسيم.





وجرى غلق كل الطرق المؤدية إلى رأس البر وتشديد الإجراءات على بوابتى دخول مدينة رأس البر، تحت إشراف العميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر، والرائد كريم الشهاوي، رئيس المباحث، وتم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى منطقة اللسان ونشر تمركزات أمنية لمنع أى تجمعات بالمدينة.





وتمكنت شرطة المسطحات المائية، برئاسة العميد أشرف الصعيدى رئيس شرطة المسطحات المائية، من ضبط 25 لانش كانوا ينقلون مواطنين للعبور من عزبة البرج إلى الجربى ورأس البر، بالمخالفة لقرار الحظر.



