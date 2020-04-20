فندق ومتاجر يقدمون دعما للفريق الطبي بمستشفى العبور للعزل الصحي

في إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا COVID-19 المستجد، قدمت مؤسسة فندق راديسون ساس عددا من الوجبات الصحية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفى العبور التخصصي التي خصصتها جامعة عين شمس كمستشفى عزل.





كما قدم متجرا "نولا كب كيك" و"لو كرنفال" مجموعة متنوعة من الحلوى للأطقم الطبية والإدارية للمستشفى.



