AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فندق ومتاجر يقدمون دعما للفريق الطبي بمستشفى العبور للعزل الصحي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:53 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
في إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا COVID-19 المستجد، قدمت مؤسسة فندق راديسون ساس عددا من الوجبات الصحية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفى العبور التخصصي التي خصصتها جامعة عين شمس كمستشفى عزل.

كما قدم متجرا "نولا كب كيك" و"لو كرنفال" مجموعة متنوعة من الحلوى للأطقم الطبية والإدارية للمستشفى.

وقد وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الشكر للمؤسسات الثلاث لدعمهم المادي والمعنوي لفرق الجيش الأبيض المرابطة بالمستشفى، بما يمكنهم من مواصلة جهودهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في ظل هذه الظروف الطبية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية يفتتح 11 غرفة عمليات بمستشفى عين شمس التخصصي

تنفيذًا لتوجهات الدولة.. افتتاح 11 غرفة عمليات بعين شمس التخصصي

رغم تطويرات مستشفى عين شمس التخصصي.. ثبات رسوم الخدمة الطبية

تنفيذًا لتوجهات الدولة.. افتتاح 11 غرفة عمليات بعين شمس التخصصي.. ثبات رسوم الخدمة الطبية.. وجولة تفقدية لوزير المالية برفقة رئيس الجامعة

وزير المالية: الاهتمام بالصحة والتعليم أولويات الدولة

المتيني .. مستشفى عين شمس التخصصي يقوم بنقلة حاضرية غير مسبوقة

ترشيحاتنا

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

هل سماع القرآن مثل قراءته في الأجر والثواب؟.. البحوث الإسلامية يوضح

الإفتاء: هذه العبادة لا يدخلها الرياء وفاعلها يفوز بالجنة

بعد رفضه تخفيض رواتب اللاعبين.. تركي آل الشيخ يعبر عن حبه لـ ألميريا

تعرف على سعر ومواصفات سيارة درة.. صور

لاعب سبورتنج: فضلت الانتقال للأهلي رغم أن العرض لم يكن الأفضل ماديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف في باريس.. مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة .. شاهد

لتهدئة القولون بعد تناول الفسيخ.. احرص على تناول مشروب البابونج والمرمرية والينسون

على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم