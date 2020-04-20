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محافظات

غلق الطرق المؤدية للكورنيش والميادين بالأقصر وانتشار الحمام بساحة أبو الحجاج ..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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شمس يونس

شهدت شوارع محافظة الأقصر اليوم الاثنين تزامنا مع الاحتفالات بأعياد شم النسيم خلوها تماما من المواطنين ، وسط استنفار أمني شديد من قبل مديرية أمن الأقصر وكثفت القوات  انتشارها أمام الأقسام والمناطق الأثرية، ونشرت عددا من الحواجز المرورية.

 

وأغلقت ادارة مرور الأقصر عدة طرق لمنع تجمع المواطنين خلال الاحتفال بعيد شم النسيم ، كطريق كورنيش النيل بدءا من ميدان النوفوتيل، حتى ميدان الملك عبد الله "التجارة سابقا" وأيضا طريق الكورنيش من قاعة المؤتمرات حتى قاعة ليلتي بمنطقة الكرنك، وميدان أبو الحجاج وميدان المحطة وميدان مرحبا، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المتنزهات والكورنيش فقط، ولن يتم إغلاق أي طرق أخرى وذلك حتى السادسة صباح غد الثلاثاء ، وتلاحظ انتشار الطيوم " الحمام " بميدان سيدى ابوالحجاج مع عدم وجود المواطنين به 

وأعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمطاعم وكل المتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، على مدى الـ 24 ساعة، بهدف منع الزحام والاختلاط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تهيب محافظة الأقصر، بالمواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم غد الاثنين.

 

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

 

غلق الطرق المؤدية للكورنيش والميادين بالأقصر وانتشار الحمام بساحة أبو الحجاج ..صور
غلق الطرق المؤدية للكورنيش والميادين بالأقصر وانتشار الحمام بساحة أبو الحجاج ..صور
غلق الطرق المؤدية للكورنيش والميادين بالأقصر وانتشار الحمام بساحة أبو الحجاج ..صور
غلق الطرق المؤدية للكورنيش والميادين بالأقصر وانتشار الحمام بساحة أبو الحجاج ..صور
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